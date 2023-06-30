На Украине предъявили обвинение депутату Госдумы за эвакуацию детей из Херсонской области

Обвинение также предъявлено главе департамента здравоохранения региона и и.о. главного врача областного дома ребенка

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины сообщил о предъявлении заочных обвинений депутату Госдумы, главе департамента здравоохранения Херсонской области, а также и.о. главного врача Херсонского областного дома ребенка.

Как уточнила в распространенном сообщении пресс-служба ведомства, им предъявлены обвинения в нарушении законов и обычаев войны. В сообщении в Telegram-канале офиса говорится, что областной чиновник и работник дома ребенка вывезли 48 детей в другие российские регионы, а неназванный депутат Госдумы контролировал этот процесс.

В октябре 2022 года власти Херсонской области сообщали, что дом ребенка, в котором проживали 46 сирот, был полностью эвакуирован из Херсона в Крым. Отмечалось, что улицу Кулика в Херсоне, где находилось учреждение, неоднократно обстреливали украинские войска.