Гендиректора концерна "Автоматика" Андрея Моторко задержали за мошенничество

Следствие ходатайствовало об аресте

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Следователи управления Следственного комитета РФ по Москве задержали генерального директора концерна "Автоматика" Андрея Моторко в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Пресненского суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия об избрании ему ареста, заседание состоится в ближайшее время.

"В Пресненский районный суд Москвы поступили ходатайства органа следствия об избрании в отношении генерального директора АО "Концерн "Автоматика" Моторко Андрея Ивановича и начальника НИО-3 АО "Концерн "Автоматика" Нестерова Александра Викторовича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 августа", - сказала представитель суда.

По данным СМИ, концерн "Автоматика" осенью 2021 года приобрел разработку для раскрытия владельцев анонимных Telegram-каналов, назвав ее "Охотник". Согласно информации из открытых источников, "Охотник" может выявлять имена, прозвища, контакты и другие данные при анализе мессенджеров, даркнета и блокчейнов.