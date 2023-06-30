30 июня, 13:47
Отставки и назначения

Прокурор Дагестана и его заместитель покинули должности

Как сообщили ТАСС в силовых структурах республики, соответствующие приказы подписаны

МАХАЧКАЛА, 30 июня. /ТАСС/. Прокурор Дагестана Алексей Ежов и его заместитель Андрей Потапов покинули должности. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах республики.

"Покинули свои должности прокурор Дагестана Алексей Ежов и его заместитель Андрей Потапов. Приказы подписаны", - сказал собеседник агентства.

На официальном сайте прокуратуры Дагестана в разделе руководство указан первый заместитель прокурора Республики Дагестан Руслан Ляпин, записи о Ежове и Потапове удалены.

Старшего советника юстиции Алексея Ежова на должность прокурора Республики Дагестан назначили в 2019 году на пятилетний срок. До этого он занимал пост зампрокурора Дагестана. Ранее работал в органах прокуратуры в Хакасии, был прокурором Абакана. 

Теги:
РоссияОтставки и назначенияДагестан
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