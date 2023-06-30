В Оренбургской области в Сорочинске полиция ищет пятилетнюю девочку

В пресс-службе УМВД по региону попросили в случае ее обнаружения обратиться в отдел полиции

ТАСС, 30 июня. Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку, пропавшую в Сорочинске в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Отделом МВД России по Сорочинскому городскому округу разыскивается без вести пропавшая <...> 2018 года рождения, которая 30 июня в 15:00 находилась во дворе дома по улице Набережная. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно", - говорится в сообщении ведомства.

Ребенок был одет в сиреневую футболку с рисунком и надписями, лосины синего цвета и сандалии. В случае обнаружения девочки в региональном УМВД попросили обращаться по телефонам: 8 (35346) 4-21-72, 8922-823-35-94.