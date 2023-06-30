В Калаче-на-Дону привлекли экологов к мониторингу ситуации с подтоплением

В пресс-службе регионального парламента отметили, что в работе совета принимают участие экологи, общественники, представители профильных ведомств и органов местного самоуправления

ВОЛГОГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Рабочая группа экологического совета создана в Волгоградской облдуме для помощи жителям частных домов Калача-на-Дону, подтопленных из-за подъема уровня воды в реках. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Принято решение создать временную рабочую группу экологического совета при Волгоградской областной думе по изучению экологической ситуации в Калачевском городском поселении", - говорится в сообщении.

В работе совета принимают участие экологи, общественники, представители профильных ведомств и органов местного самоуправления.

Уточняется, что к членам экосовета, среди которых ведущие ученые региона, обратились жители подтопленных домов Калача-на-Дону. С подтоплениями калачевцы сталкивались и раньше, однако в текущем году уровень воды в водоемах значительно увеличился. Беспокойство у экологов вызвали стоки, поступающие в водоемы. "Лабораторные исследования показали превышение в воде предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ", - добавили в пресс-службе облдумы.

В начале июня глава Калачевского района Волгоградской области Сергей Тюрин сообщил, что подъем уровня воды в реке Дон и разлив озера Кондол и реки Гусиха стал причиной подтоплений ряда дворов частных домовладений в городе Калаче-на-Дону.