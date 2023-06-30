Защита режиссера Беркович предложила отпустить ее из СИЗО под залог в 1 млн рублей

При этом, как утверждает адвокат Ксения Карпинская, во время содержания под стражей резко ухудшилось состояние несовершеннолетней дочери режиссера, которая имеет проблемы с психическим здоровьем

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сторона защиты театрального режиссера Евгении Беркович предложила суду отпустить ее под залог в 1 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Хамовнического суда, где рассматривается вопрос о продлении ареста режиссеру.

"Защита предлагает внести залог в качестве гарантии того, что наша подзащитная Беркович не скроется от следствия. Мы готовы сейчас внести сумму 1 млн рублей, но по требованию суда можем увеличить эту сумму", - заявила адвокат режиссера Ксения Карпинская.

По словам защиты, реальной необходимости содержать Беркович под арестом нет. При этом, как утверждает адвокат, во время содержания под стражей резко ухудшилось состояние несовершеннолетней дочери режиссера, которая имеет проблемы с психическим здоровьем. Медики связывают это и с нахождением Беркович в СИЗО.

Срок ареста Беркович и второй фигурантки дела драматурга Светланы Петрийчук истекает в начале июля. Следствие просит продлить арест до 10 сентября.

В отношении Беркович и Петрийчук возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причиной этого стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Драматург Светлана Петрийчук написала сценарий.