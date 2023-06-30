Экс-главу района Ленобласти осудили на семь лет за мошенничество на 700 млн рублей

Геннадия Орлова также оштрафовали на 750 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Суд Петербурга вынес приговор в отношении бывшего главы МО "Выборгский район" Ленобласти Геннадия Орлова и других фигурантов дела за перевод и хищение более 700 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Орлову наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом в размере 750 тыс. рублей, с запретом занимать должности в госорганах на два года. Синельникову - два года лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей, Шимякину - три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года со штрафом в размере 500 тыс. рублей, Мухортову - три года лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей, Османову - четыре года лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в период с января по декабрь 2019 года бывший глава администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области Геннадий Орлов, а также Магомед Османов, Денис Мухортов и Александр Синельников перевели бюджетные деньги на счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты работ, которые фактически не выполнялись. Сумма похищенных средств превысила 738 млн рублей. Кроме того, в 2018 году Мухортов, Османов и Анатолий Шимякин вывели аналогичным образом на коммерческие счета еще 26 млн рублей.

Прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу. Фигуранты признаны судом виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Отбывать наказания осужденные будут в исправительных колониях общего режима. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, с Орлова, Османова, Мухортова и Синельникова в солидарном порядке взыскали 734 621 829 рублей 04 копейки. С Османова, Мухортова и Шимякина в солидарном порядке взыскали 26 млн рублей.