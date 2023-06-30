В Хабаровском крае из-за подтопления после дождей закрыли дорогу до трех сел

В региональном МЧС сообщили, что проезда нет к селам Кукан, Догордон, Наумовка

ХАБАРОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Движение по дороге к трем поселениям в Хабаровском районе Хабаровского края временно ограничено из-за подтопления после прошедших дождей. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"В настоящее время введено временное ограничение для всех видов транспорта в связи с подтоплением участка автомобильной дороги: подъезд к селу Кукан Хабаровского муниципального района, в связи с чем нарушено транспортное сообщение с тремя населенными пунктами", - говорится в сообщении.

Проезда нет к селам Кукан, Догордон, Наумовка. Как уточнили ТАСС в главке МЧС, дорогу подтопило из-за прошедших обильных дождей.