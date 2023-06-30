Глава Удмуртии ввел режим ЧС в республике из-за почвенной засухи

Он будет действовать с 3 июля

ТАСС, 30 июня. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов подписал распоряжение о введении с 3 июля режима чрезвычайной ситуации на территории региона из-за почвенной засухи. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы Удмуртии и правительства республики.

"В связи с возникновением в период активной вегетации сельскохозяйственных культур (с июня по июль) опасного агрометеорологического явления почвенной засухи, в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности Удмуртской Республики и значительных материальных потерь ввести с 3 июля 2023 года до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - написано в документе.

Режим вводится на территории всей республики. К выполнению мероприятий по ликвидации последствий ЧС предлагается привлечь силы и средства сельхозпроизводителей. При этом региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия должно будет следить за обстановкой, вызванной засухой. Главам муниципальных районов рекомендовали создать комиссии, которые будут обследовать посевы культур, пострадавших в результате засухи, а также провести работу по определению ущерба для сельхозпроизводителей.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен зампредседателя правительства Удмуртской Республики Ольга Абрамова.