30 июня, 14:51

В Петербурге из-за подтоплений задержались пять пригородных поездов

Задержки составили от 20 до 49 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Движение пяти пригородных поездов в Санкт-Петербурге задержали из-за ухудшения погодных условий и подтоплений вблизи станции Пискаревка. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Из-за ухудшения погодных условий и подтопления стрелочных переводов вблизи станции Пискаревка (Калининский район Санкт-Петербурга) задержаны пригородные поезда", - сказали в пресс-службе, отметив, что задержки коснулись поездов на маршрутах Санкт-Петербруг - Сосново, Санкт-Петербург - Невская Дубровка и Санкт-Петерург - Кузнечное и составили от 20 до 49 минут.

Кроме того, будет задержано отправление электропоездов из этих же населенных пунктов в обратном направлении в сторону Санкт-Петербурга.

Ранее главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу сообщало, что 30 июня в Санкт-Петербурге местами ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра до 15 м/с, ливни, град. 

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