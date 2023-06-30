В Приморье гидроцикл столкнулся с лодкой

Пострадали два человека

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Гидроцикл и маломерная лодка столкнулись в заливе Босфор Восточный в Приморье. Двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах). Предварительно установлено, что 30 июня на канале острова Русский произошло столкновение гидроцикла и маломерной лодки. В результате происшествия пострадали находящиеся на судне двое граждан, которые доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным территориального управления МЧС, в 17:05 (10:05 мск) спасателям поступило сообщение о том, что в проливе Босфор Восточный в районе входа в канал нуждается в экстренной медицинской эвакуации член экипажа маломерного плавсредства. В 17:30 (10:30 мск) сотрудники МЧС России доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи двух пострадавших.