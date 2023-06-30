Суд продлил арест Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

За Беркович в суд направили поручительства актер Олег Меньшиков, режиссер Константин Райкин, ведущая Ксения Собчак и другие деятели культуры

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы в пятницу продлил срок содержания под стражей режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передает корресипондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 10 сентября", - огласила решение судья Екатерина Пахомова.

Предыдущий срок их ареста истекал 4 июля.

Как заявил в ходе судебного заседания следователь, сотрудникам СК предстоит допросить лиц, причастных к постановке спектакля Беркович и собрать иные доказательства. В то же время, находясь на свободе, Беркович или Петрийчук могут скрыться от следствия, создать ложные доказательства и "продолжить заниматься преступной деятельностью".

В свою очередь защита обвиняемых утверждала, что спектакль уже не ставят на театральных площадках, а значит ни о каком продолжении преступной деятельности нет и речи. Беркович и Петрийчук скрываться не собираются. За время пребывания Петрийчук и Беркович в СИЗО с их участием не было проведено ни одного следственного действия. В связи с этим адвокаты просили отпустить обвиняемых или же избрать им более мягкую меру пресечения.

За Беркович также направили в суд поручительства актер Олег Меньшиков, режиссер Константин Райкин, ведущая Ксения Собчак и другие деятели культуры.

В чем обвиняются

В отношении Беркович и Петрийчук возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причиной этого стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Петрийчук написала сценарий к спектаклю. Вину они не признают.

Беркович - российский театральный режиссер. Окончила в 2013 году мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ. Она участвовала в труппе "Седьмая студия", ставила спектакли в "Гоголь-центре", МХТ имени А. П. Чехова и на других площадках.

Петрийчук окончила Высшую школу сценических искусств Константина Райкина. Она читает курс "Драматургия" в Школе-студии МХАТ и является автором и режиссером ряда игровых и документальных фильмов. Сценарист получила премию "Золотая маска" в 2022 году.