В Иркутской области из района паводка эвакуировали более 120 человек

Пресс-служба правительства региона отметила, что подтопления из-за продолжительных дождей, в связи с чем вырос уровень воды в реках

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Больше 120 человек эвакуированы в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, где за день количество подтопленных домов выросло с 49 до 87. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"По данным на 20:00 (15:00 мск) 30 июня, в шести населенных пунктах остаются подтопленными 168 приусадебных участков, 87 жилых домов, где проживают 307 человек, из них 50 детей. Это поселок Улькан, село Казачинское, деревни Юхта, Тарасова, Нижнемартыново и Седанкина. Всего эвакуирован 121 человек (25 детей, двое из которых маломобильные)", - говорится в сообщении.

Все эвакуированные находятся у родственников, от размещения в пунктах временного пребывания они отказались. Подтопления в районе начались из-за продолжительных дождей, в связи с чем вырос уровень воды в реках. Введен режим ЧС.

В связи с подтоплением шести участков дорог без автомобильного сообщения остаются пять населенных пунктов. Запас продуктов и медикаментов там обеспечен. Транспортное сообщение осуществляется по воде. Для оказания адресной помощи населению в Казачинско-Ленском районе работает аэромобильная группировка МЧС, в готовности находятся сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда и вертолет Ми-8. В районе создана комиссия по оценке ущерба, планируется обследование подтопленных домов.

Паводок также начался в Катангском районе на севере Иркутской области. В селе Подволошино из-за повышения уровня воды в реке Нижняя Тунгуска подтоплено десять приусадебных участков. При ухудшении гидрологической обстановки возможно подтопление 18 жилых домов и 41 участка. По прогнозу, ожидается повышение уровня воды до 640 см при критической отметке 600 см. На 20:00 (15:00 мск) уровень воды составлял 589 см. По информации синоптиков, в ближайшие дни осадков на севере региона не ожидается.