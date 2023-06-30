В Калуге суд оштрафовал на 4,2 млн рублей юриста за взятку чиновнику

По данным регионального управления ФСБ России, юрист предложила чиновнику 8 млн рублей и передала 1,4 млн рублей за прием некачественных работ

КАЛУГА, 30 июня. /ТАСС/. Суд в Калуге оштрафовал юриста, передавшего взятку чиновнику, на 4,2 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено за передачу 1,4 млн рублей при приеме работ по благоустройству города в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по Калужской области.

"В Калуге вынесен приговор женщине, занимавшей должность юриста коммерческой организации. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 4,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления ФСБ России, юрист предложила чиновнику 8 млн рублей и передала 1,4 млн рублей за прием некачественных работ.

Ведомство уточнило, что чиновник сообщил о коррупционном предложении в правоохранительные органы. После передачи денег юриста задержали с поличным. "Подсудимая, действуя в интересах руководителя коммерческой организации, предложила должностному лицу муниципального бюджетного учреждения взятку за заключение мировых соглашений по муниципальным контрактам в сфере благоустройства города Калуги", - уточнили в пресс-службе.