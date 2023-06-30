Девять человек пострадали в результате ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень

Пятеро из них несовершеннолетние

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Девять человек, в том числе пять несовершеннолетних, пострадали в пятницу в результате ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень. Об этом сообщается в Telegram-канале управления ГИБДД по Свердловской области.

"30 июня в 17:00 на 65-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet, выехал для обгона на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Honda под управлением водителя 1980 года рождения. В результате ДТП травмы получили девять человек, пятеро из которых несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после столкновения автомобили съехали с дороги. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, медики. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщили в пресс-службе областного Минздрава, пятимесячный ребенок доставлен с места происшествия в белоярскую ЦРБ бригадой скорой медицинской помощи, куда дополнительно прибыли специалисты территориального центра медицины катастроф. "Еще четырех детей везут в ДГКБ №9 Екатеринбурга бригады скорой медицинской помощи и трассового пункта ТЦМК", - говорится в сообщении.

Кроме того, одного мужчину доставили в Асбест для проведения компьютерной томографии, второй отказался от госпитализации. Одну женщину доставили в горбольницу №36 Екатеринбурга, вторую - в богдановичскую ЦРБ. Данные по состоянию госпитализированных уточняются, добавили в ведомстве.