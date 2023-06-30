Что известно о стрельбе в аэропорту Кишинева

Мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, задержан спецназом молдавской полиции. В результате инцидента погибли два человека. Сам нападавший получил ранение при штурме.
ТАСС собрал основные подробности происшествия в аэропорту столицы Молдавии.
Подробности нападения
- Прибывшему в Кишинев иностранному гражданину отказали во въезде в Молдавию. Когда его конвоировали в стерильную зону, он выхватил пистолет у одного из пограничников и открыл стрельбу, ранив двух человек, сообщили ТАСС в пресс-службе молдавского правительства.
- После этого, по данным СМИ, он забаррикадировался в одном из помещений аэропорта, взяв с собой несколько заложников.
- По предварительным данным, нападавший прилетел в Кишинев из Турции, сообщил ТАСС источник в МВД республики.
- Двое раненых умерли на месте.
Операция по обезвреживанию
- К аэропорту оперативно прибыл спецназ полиции "Молния", который готовился обезвредить нападавшего. Также у терминала собралось все руководство МВД Молдавии, заявила пресс-секретарь ведомства Диана Фетко.
- Открывший стрельбу в итоге был задержан, сообщило молдавское издание "Агора".
- В ходе задержания нападавший ранен. Как сообщил источник ТАСС в МВД Молдавии, мужчине оказывается медицинская помощь.
Меры безопасности
- Пассажиры и персонал аэропорта Кишинева эвакуированы.
- Все рейсы были отложены до разрешения инцидента, полеты самолетов приостановлены.
- Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело о террористическом акте.
- Президент республики Майя Санду сообщила, что правоохранительные органы на территории Молдавии были приведены в состояние готовности.