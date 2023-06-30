30 июня, 16:01,
обновлено 30 июня, 16:29
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Стрельба в аэропорту Кишинева

Что известно о стрельбе в аэропорту Кишинева

Ruptly
© Ruptly

 Мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, задержан спецназом молдавской полиции. В результате инцидента погибли два человека. Сам нападавший получил ранение при штурме.

ТАСС собрал основные подробности происшествия в аэропорту столицы Молдавии.

Подробности нападения

  • Прибывшему в Кишинев иностранному гражданину отказали во въезде в Молдавию. Когда его конвоировали в стерильную зону, он выхватил пистолет у одного из пограничников и открыл стрельбу, ранив двух человек, сообщили ТАСС в пресс-службе молдавского правительства.
  • После этого, по данным СМИ, он забаррикадировался в одном из помещений аэропорта, взяв с собой несколько заложников.
  • По предварительным данным, нападавший прилетел в Кишинев из Турции, сообщил ТАСС источник в МВД республики.
  • Двое раненых умерли на месте.

Операция по обезвреживанию

  • К аэропорту оперативно прибыл спецназ полиции "Молния", который готовился обезвредить нападавшего. Также у терминала собралось все руководство МВД Молдавии, заявила пресс-секретарь ведомства Диана Фетко.
  • Открывший стрельбу в итоге был задержан, сообщило молдавское издание "Агора".
  • В ходе задержания нападавший ранен. Как сообщил источник ТАСС в МВД Молдавии, мужчине оказывается медицинская помощь.

Меры безопасности

  • Пассажиры и персонал аэропорта Кишинева эвакуированы.
  • Все рейсы были отложены до разрешения инцидента, полеты самолетов приостановлены.
  • Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело о террористическом акте.
  • Президент республики Майя Санду сообщила, что правоохранительные органы на территории Молдавии были приведены в состояние готовности.

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Теги:
МолдавияСтрельба в аэропорту Кишинева
© Информационное агентство ТАСС
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