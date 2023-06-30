30 июня, 15:30,
обновлено 30 июня, 15:44
Стрельба в аэропорту Кишинева

МВД Молдавии сообщило, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева обезврежен

Обстановка у аэропорта Кишинева
© ТАСС/ Ruptly

В ведомстве отметили, что злоумышленник ранен

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Мужчина, который открыл стрельбу в аэропорту столицы Молдавии, города Кишинева, задержан, сообщило молдавское издание Agora.

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В МВД Молдавии позднее подтвердили ТАСС информацию о том, что злоумышленник был обезврежен. В ведомстве уточнили, что мужчина получил ранения.

"Бойцам подразделения специального назначения "Молния" удалось нейтрализовать нападавшего. Нападавший был ранен, ему оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Ранее в МВД республики сообщили, что жертвами стрелявшего стали два человека. Рейсы в аэропорту Кишинева были приостановлены. 

Теги:
МолдавияСтрельба в аэропорту Кишинева
© Информационное агентство ТАСС
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