В районе Измира в Турции возник крупный лесной пожар

Его тушит авиация, передает телеканал TRT

СТАМБУЛ, 30 июня. /ТАСС/. Крупный лесной пожар возник в пятницу во второй половине дня в окрестностях турецкого города Измир на побережье Эгейского моря. Для его тушения привлечены шесть самолетов и пять вертолетов, сообщает телеканал TRT со ссылкой на местные власти.

По данным телекомпании, сигнал о пожаре в лесной местности в уезде Менемен поступил около 17:00 местного времени (совпадает с мск). На подмогу местным спасателям из соседних провинций переброшены дополнительные подразделения. Всего в тушении пожара наряду с авиацией задействованы порядка 50 единиц наземной техники, сотни спасателей

Это уже не первый природный пожар в провинции Измир на текущей неделе, где в последние дни установилась жаркая погода.