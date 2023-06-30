30 июня, 15:56

В районе Измира в Турции возник крупный лесной пожар

Его тушит авиация, передает телеканал TRT

СТАМБУЛ, 30 июня. /ТАСС/. Крупный лесной пожар возник в пятницу во второй половине дня в окрестностях турецкого города Измир на побережье Эгейского моря. Для его тушения привлечены шесть самолетов и пять вертолетов, сообщает телеканал TRT со ссылкой на местные власти.

По данным телекомпании, сигнал о пожаре в лесной местности в уезде Менемен поступил около 17:00 местного времени (совпадает с мск). На подмогу местным спасателям из соседних провинций переброшены дополнительные подразделения. Всего в тушении пожара наряду с авиацией задействованы порядка 50 единиц наземной техники, сотни спасателей

Это уже не первый природный пожар в провинции Измир на текущей неделе, где в последние дни установилась жаркая погода. 

Теги:
Турция
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