Из Южной Осетии экстрадировали двух братьев, обвиняемых в двойном убийстве в Иркутске

Они убили двух девушек и почти 15 лет скрывались от правоохранительных органов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Южная Осетия передала России двух братьев, обвиняемых в убийствах двух девушек. Как сообщила в пятницу Генеральная прокуратура России, преступления были совершены в Иркутске в 2007 году.

"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Южная Осетия экстрадировали Сармата и Алана Тедеевых для привлечения к уголовной ответственности по пп. "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Генпрокуратуры России.

Как полагает следствие, Тедеевы совместно с соучастниками в ночь на 20 декабря 2007 года, находясь в Иркутске, во время распития спиртных напитков убили двух ранее незнакомых девушек. После совершения преступлений они покинули территорию России и почти 15 лет скрывались от правоохранительных органов. В отношении беглецов заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Благодаря тесному взаимодействию и слаженным действиям сотрудников компетентных органов Российской Федерации и Республики Южная Осетия и работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации удалось установить местонахождение обвиняемых и добиться их выдачи для привлечения к уголовной ответственности", - отметили в ведомстве.

В мае 2023 года пресс-служба МВД Южной Осетии сообщала о задержании сотрудниками правоохранительных органов республики двух граждан Российской Федерации, разыскиваемых за убийство двух человек, которое произошло в Иркутске в 2007 году. В ведомстве отметили, что задержанных передали в Генеральную прокуратуру Южной Осетии, решается вопрос об экстрадиции обвиняемых на территорию Российской Федерации для привлечения их к уголовной ответственности.