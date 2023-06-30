30 июня, 15:59

В Москве суд арестовал обвиняемую в убийстве малолетнего сына женщину

Ее заключили под стражу на срок до 29 августа 2023 года включительно

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Суд Москвы арестовал женщину, которую обвиняют в убийстве своего ребенка 2022 года рождения, сообщает столичная прокуратура.

"С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа Савеловский районный суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 августа 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

Женщине 1999 года рождения предъявлено обвинение по статье об убийстве малолетнего ребенка.

В четверг в квартире жилого дома на севере Москвы было обнаружено тело мальчика с ножевыми ранениями, его мать находилась рядом. Там же был найден нож со следами крови. Женщина будет проверена на наличие у нее психических расстройств. 

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