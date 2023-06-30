В кабмине Молдавии сообщили подробности стрельбы в аэропорту Кишинева

Иностранец выхватил пистолет у пограничника во время конвоирования для посадки на обратный рейс после получения отказа во въезде в страну

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Открывший стрельбу в аэропорту Кишинева иностранец выхватил пистолет у пограничника во время конвоирования для посадки на обратный рейс после получения отказа во въезде в Молдавию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе молдавского правительства.

"В международном аэропорту Кишинева произошел вооруженный инцидент, в ходе которого иностранному гражданину было отказано во въезде в Молдавию, - сообщили в пресс-службе. - Во время конвоирования в стерильную зону для посадки на обратный рейс он выхватил у пограничника пистолет и смертельно ранил двух человек. Он был захвачен силами специального назначения".

Все рейсы в кишиневском аэропорту были задержаны, а пассажиры эвакуированы из здания. Правоохранительные органы продолжат обеспечивать безопасность и общественный порядок в аэропорту, заверили в пресс-службе правительства Молдавии.