30 июня, 16:04
Стрельба в аэропорту Кишинева

В кабмине Молдавии сообщили подробности стрельбы в аэропорту Кишинева

Обстановка у аэропорта Кишинева
© ТАСС/ Ruptly

Иностранец выхватил пистолет у пограничника во время конвоирования для посадки на обратный рейс после получения отказа во въезде в страну

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Открывший стрельбу в аэропорту Кишинева иностранец выхватил пистолет у пограничника во время конвоирования для посадки на обратный рейс после получения отказа во въезде в Молдавию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе молдавского правительства.

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"В международном аэропорту Кишинева произошел вооруженный инцидент, в ходе которого иностранному гражданину было отказано во въезде в Молдавию, - сообщили в пресс-службе. - Во время конвоирования в стерильную зону для посадки на обратный рейс он выхватил у пограничника пистолет и смертельно ранил двух человек. Он был захвачен силами специального назначения".

Все рейсы в кишиневском аэропорту были задержаны, а пассажиры эвакуированы из здания. Правоохранительные органы продолжат обеспечивать безопасность и общественный порядок в аэропорту, заверили в пресс-службе правительства Молдавии. 

Теги:
МолдавияСтрельба в аэропорту Кишинева
© Информационное агентство ТАСС
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