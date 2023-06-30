30 июня, 16:02,
обновлено 30 июня, 16:14
Стрельба в аэропорту Кишинева

Правоохранителей в Молдавии привели в состояние готовности из-за стрельбы

Обстановка у аэропорта Кишинева
© ТАСС/ Ruptly

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы на территории Молдавии были приведены в состояние готовности из-за инцидента в аэропорту Кишинева, в ходе которого иностранец открыл стрельбу, убив двух сотрудников пограничной полиции. Об этом сообщила президент республики Майя Санду.

"Государственные учреждения были приведены в состояние повышенной готовности, полиция и правоохранительные органы мобилизованы по всей территории Республики Молдова", - написала Санду в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). 

Теги:
МолдавияСанду, МайяСтрельба в аэропорту Кишинева
© Информационное агентство ТАСС
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