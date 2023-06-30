30 июня, 16:26

Несколько улиц Махачкалы подтопило из-за ливневого дождя

© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

К устранению последствий продолжающегося ливня привлекли 14 бригад

МАХАЧКАЛА, 30 июня. /ТАСС/. Несколько центральных улиц в Махачкале затопило в пятницу в результате ливневых дождей. Сильные осадки с ветром еще продолжаются, передает корреспондент ТАСС.

В соцсетях горожане выкладывают фото и видео подтопленных улиц. В администрации столицы Дагестана пояснили ТАСС, что ведутся работы по устранению последствий продолжающегося ливня. Задействованы 14 бригад.

Ранее экстренные службы сообщали, что 30 июня и 1 июля в отдельных районах Дагестана местами ожидаются сильные осадки в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с. 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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