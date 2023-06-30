30 июня, 16:22,
обновлено 30 июня, 16:38
Стрельба в аэропорту Кишинева

Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана

Об этом заявил премьер Молдавии Дорин Речан

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в Молдавию. Об этом сообщил молдавский премьер-министр Дорин Речан.

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"Серьезный инцидент с безопасностью в международном аэропорту Кишинева. 43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в Республику Молдова по соображениям безопасности", - написал молдавский премьер на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Во время сопровождения в зал ожидания для депортации злоумышленник застрелил сотрудника пограничной полиции, а также сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, отобранного у пограничника. Еще один человек - пассажир - был ранен и находится под наблюдением врачей, добавил молдавский премьер. Он не приводит имя стрелявшего. 

Теги:
ТаджикистанМолдавияРечан, ДоринСтрельба в аэропорту Кишинева
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