30 июня, 16:40

В горах Дагестана из-за схода селевых масс закрыли автодорогу Чирката - Сагри

В расчистке дороги задействовали несколько единиц техники

МАХАЧКАЛА, 30 июня. /ТАСС/. Автодорогу Чирката - Сагри в Дагестане закрыли из-за схода селевых масс в Гумбетовском районе. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы районной администрации Гамзат Изудинов.

"После сильных ливней на трассу республиканского значения Араканская площадка - Унцукуль - Сагринский мост сошли селевые потоки. Дорога Чирката - Сагри закрыта из-за схода большого количества селевых масс", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в работе по расчистке дорожного полотна от сели задействовали несколько единиц техники. "Призываем водителей быть очень осторожными при вождении транспорта в непогоду, возможны камнепады и сходы селей", - добавил он. 

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