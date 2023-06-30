30 июня, 16:57

Во Владимирской области СК проверит семью, где дочь показала на ТВ жест о домашнем насилии

В ведомстве заверили, что при наличии оснований примут меры и окажут помощь

ТАСС, 30 июня. Следователи проверят семью из Мурома Владимирской области после демонстрации ребенком в эфире программы Первого канала "Мужское/женское" жеста рукой, который считается сигналом о помощи для людей, столкнувшихся с домашним насилием. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба СУ СК России по области.

"В эфире федерального канала в ходе обсуждения проблем и взаимоотношений семьи из Мурома Владимирской области одна из несовершеннолетних дочерей в ходе записи с ней интервью показала жест рукой, который считается сигналом о помощи для людей, столкнувшихся с домашним насилием. По данному факту следственными органами СУ СК России по Владимирской области организована проверка", - говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что при проведении проверки установят условия проживания семьи. При наличии оснований примут меры для восстановления нарушенных прав несовершеннолетних, а также им окажут помощь. 

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РоссияВладимирская область
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