Во Владимирской области СК проверит семью, где дочь показала на ТВ жест о домашнем насилии

В ведомстве заверили, что при наличии оснований примут меры и окажут помощь

ТАСС, 30 июня. Следователи проверят семью из Мурома Владимирской области после демонстрации ребенком в эфире программы Первого канала "Мужское/женское" жеста рукой, который считается сигналом о помощи для людей, столкнувшихся с домашним насилием. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба СУ СК России по области.

"В эфире федерального канала в ходе обсуждения проблем и взаимоотношений семьи из Мурома Владимирской области одна из несовершеннолетних дочерей в ходе записи с ней интервью показала жест рукой, который считается сигналом о помощи для людей, столкнувшихся с домашним насилием. По данному факту следственными органами СУ СК России по Владимирской области организована проверка", - говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что при проведении проверки установят условия проживания семьи. При наличии оснований примут меры для восстановления нарушенных прав несовершеннолетних, а также им окажут помощь.