Поезда на Киевском направлении МЖД опаздывают из-за задымления в одном из них

Ранее на станции Аминьевская в одном из составов "произошло задымление в тамбуре из-за действий третьих лиц"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Несколько поездов задерживается на Киевском направлении МЖД из-за задымления в тамбуре одного из составов на станции Аминьевская. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На Киевском направлении в пути задерживаются несколько поездов", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что ранее на станции Аминьевская в одном из составов "произошло задымление в тамбуре из-за действий третьих лиц".

"Оно было оперативно устранено локомотивной бригадой, после чего поезд продолжил движение. Пострадавших нет. Просим не нарушать правила безопасности на железной дороге", - заключили в ЦППК.