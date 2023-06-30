30 июня, 17:34

Бастрыкин поручил провести проверку русофобских высказываний экс-генконсула Казахстана

Мейрам Канапия посетил Санкт-Петербург, где негативно отзывался о России и ее гражданах

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту антироссийских высказываний бывшего генерального консула Казахстана Мейрама Канапии. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. организовать процессуальную проверку по изложенным сведениям и представить доклад", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях распространялось обращение жителей Санкт-Петербурга с просьбой привлечь к ответственности Канапию, который посетил Санкт-Петербург и негативно высказывался публично о России и ее гражданах. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичКазахстанРоссия
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