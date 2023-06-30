В Молдавии заявили, что стрелявшему в аэропорту грозит пожизненное заключение

Злоумышленник госпитализирован в тяжелом состоянии под охраной, отметил и. о. генпрокурора Ион Мунтяну

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Устроившему стрельбу в аэропорту Кишинева грозит пожизненное заключение. Об этом сообщил на брифинге и. о. генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну.

"По законодательству Молдавии за совершенное преступление ему грозит пожизненный срок лишения свободы", - сказал он.

Злоумышленник госпитализирован в тяжелом состоянии под охраной, сообщил и. о. генпрокурора, добавив, что следствие устанавливает наличие у мужчины сообщников.

"Во время пограничного контроля и выяснения цели визита гражданина Таджикистана в Молдову он вел себя агрессивно. За совершенное преступление ему грозит пожизненный срок лишения свободы. Расследованием занимается полиция и прокуратура Кишинева, речь идет о террористическом акте. Следствие проверяет и версию о причастности других людей к этому преступлению. Правоохранители не располагают информацией о том, является ли стрелявший участником военной или преступной группировки", - отметил Мунтяну.