Минюст признал иноагентами музыканта Гребенщикова и журналиста Караулова

В список также попали бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, журналисты Андрей Морев и Алексей Горпинченко, а также бывший депутат Госдумы Михаил Тимонов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов музыканта Бориса Гребенщикова, журналиста Андрея Караулова, сообщается в пятницу сайте ведомства.

"Б. Б. Гребенщиков осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против специальной военной операции на Украине. Получал поддержку от иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Караулов, по информации Минюста, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранного источника. Проживает за пределами России.

В реестр также внесены бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, журналисты Андрей Морев и Алексей Горпинченко, бывший депутат Госдумы Михаил Тимонов, автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Англо-американская школа Москвы", сетевое издание Sota.vision и петербургское издание "Бумага".