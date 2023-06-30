Полиция Молдавии опровергла сообщения СМИ о двух сообщниках стрелявшего в аэропорту

Глава генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну также опроверг информацию о том, что стрелявший якобы разыскивался Интерполом

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Полиция Молдавии опровергла появившиеся в СМИ данные о бегстве двух сообщников стрелявшего в аэропорту Кишинева.

"Опровергаем сообщения о бегстве якобы двух сообщников стрелявшего из аэропорта", - сказал глава генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну на брифинге.

"Нет никакого подтверждения, что стрелявший был связан с военными или полувоенными структурами за пределами Молдовы, он не проходил по линии мониторинга иностранных правоохранительных органов и не значился в базах данных по розыску", - сказал он.

Ранее в молдавских СМИ появилась информация, что стрелявший якобы разыскивался Интерполом.