Несколько журналистов пострадали во время съемки беспорядков во Франции

Нападавшие избивали их и повреждали технику

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Журналисты подвергались нападениям со стороны участников беспорядков во Франции во время съемки репортажей, нападавшие избивали их и повреждали технику. Соответствующие заявления опубликовали в пятницу ряд СМИ, где работают пострадавшие.

"Минувшей ночью фотограф Le Point Хан Рено подвергся жестокому нападению десятка погромщиков, когда освещал события в Нантере", - говорится в заявлении общества репортеров журнала Le Point, которое опубликовала в Twitter главный редактор журнала Жеральдин Весснер. Нападение произошло, когда фотограф снимал горящий посреди улицы автомобиль: пожарные ушли с этого участка улицы, а у полицейских кончились спецсредства для разгона толпы. В результате организованная группа хулиганов попыталась отобрать у репортера аппаратуру. Столкнувшись с отказом, они избили его и закидали камнями, ограбив и оставив лежать на тротуаре. В результате его госпитализировали с травмой колена, многочисленными ушибами и кровоподтеками.

Также о нападении на своих сотрудников в коммуне Тур (департамент Эндр и Луара) сообщил местный телеканал TVT. Так около 15 человек напали на журналистку, которая попыталась снять подожженный туристический автобус на площади Свободы в южной части города. Саму журналистку избили, а ее камеру разбили. "Руководство TVT решительно осуждает агрессию в отношении своего репортера, чья единственная задача - информировать публику. Будет подана жалоба", - говорится в заявлении телеканала.