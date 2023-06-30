30 июня, 20:12

В Кении в ДТП погибли как минимум 44 человека

По словам губернатора Керичо, машины скорой помощи и все медицинские учреждения округа переведены в состояние готовности

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 44 человека погибли в результате ДТП на западе Кении. Об этом в пятницу сообщила кенийская газета "Стандард".

По ее информации, инцидент произошел между городами Керичо и Накуру. Как сообщают очевидцы, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в шесть транспортных средств, после чего упал в кювет. Пострадавших госпитализировали.

Губернатор Керичо выразил свои соболезнования семьям погибшим и заявил, что машины скорой помощи и все медицинские учреждения округа переведены в состояние готовности. 

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Кения
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