В Норвегии вновь рассмотрят дело бизнесмена Якунина

Его обвиняют в нарушении запрета на запуски дронов россиянами на территории королевства

СТОКГОЛЬМ, 30 июня. /ТАСС/. Верховный суд Норвегии принял в пятницу решение, что запрет на полеты над королевством для граждан России распространяется и на беспилотники. Это означает, что дело бизнесмена Андрея Якунина, задержанного за проведение фотосъемки с использованием беспилотника на Шпицбергене и позже освобожденного, будет возвращено в окружной суд для нового судебного разбирательства, сообщает телеканал NRK.

Якунин, который имеет российское и британское гражданство, был задержан 17 октября 2022 года в Хаммерфесте на севере Норвегии, ему было предъявлено обвинение в нарушении запрета на запуски дронов российскими гражданами в королевстве. В обвинительном заключении отмечено, что Якунин находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября 2022 года и неоднократно использовал беспилотник, хотя задержанный не признавал себя виновным в нарушении закона о санкциях, который был принят властями королевства на фоне украинского конфликта.

Якунин сначала был оправдан в окружном, а затем и в апелляционном суде, который не счел, что запрет на полеты распространяется на дроны. Но теперь судьи Верховного суда с решением не согласились, трое из пятерых проголосовали против вердикта.

Защитник Якунина Йон Кристиан Элден отмечает, что решение Верховного суда об отмене оправдательного приговора его клиенту не было вынесено единогласно. "Мы отмечаем, что Верховный суд пришел к такому результату тремя голосами против двух, так что это явно не кажется ясным, - сказал он. - Есть ряд других оснований для обжалования, которые мы указали в деле: среди прочего распространяются ли правила на подданного Великобритании и насколько они ясны".