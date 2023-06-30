В ГИБДД сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Екатеринбургом детей

Состояние пятимесячного ребенка оценивается как тяжелое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Пострадавшая в пятницу в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень пятимесячная девочка находится в больнице на ИВЛ, ее состояние оценивается как тяжелое. Еще четверо детей, получивших травмы, также госпитализированы, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

"В автомобиле Chevrolet на заднем сидении находились трое детей: пятимесячная девочка перевозилась в автокресле, была пристегнута, с места ДТП госпитализирована в Белоярскую ЦРБ, <...> находится на ИВЛ, состояние тяжелое; девочки 2010 и 2013 годов рождения госпитализированы в ДГКБ №9 [Екатеринбурга] с телесными повреждениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В 17:00 (15:00 мск) на 66-м км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень произошло лобовое столкновение автомобилей Chevrolet и Honda. Пострадали девять человек, из них пятеро детей.

В автомобиле Honda находились девочки 2011 и 2016 годов рождения, они также находятся в ДГКБ №9. Одна из девочек в реанимации, второй назначена операция. Госпитализированы также трое пострадавших женщин.

В пресс-службе уточнили, что в результате ДТП травмы получили восемь человек. "Водитель Chevrolet от помощи медиков отказался, водитель Honda с детьми уехал в детскую больницу, ему оказана разовая помощь в детской больнице", - отметили в ведомстве.

По предварительным данным ГИБДД, водитель Chevrolet, двигаясь со стороны Тюмени, выехал для обгона на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Honda, который двигался со стороны Екатеринбурга.