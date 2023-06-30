В Марселе участники беспорядков ограбили оружейный магазин

Протестующие бьют витрины, ограблены также несколько бутиков, в том числе ювелирный магазин, передает Le Figaro

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Массовые беспорядки на улицах Марселя в пятницу вечером переросли в грабежи. Как сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции, пропало как минимум семь ружей.

Кроме того, участники погромов бьют витрины различных магазинов, ограблены несколько бутиков, в том числе ювелирный магазин. Точный ущерб указать невозможно, поскольку беспорядки лишь усиливаются и в сети появляются кадры все новых эпизодов вандализма и грабежа. Участники беспорядков поджигают автомобили и забрасывают полицейских пиротехникой.

По данным телеканала BFMTV, к настоящему моменту в Марселе задержано уже 50 человек. На улицах города был замечен полицейский спецназа RAID. Над городом летают вертолеты жандармерии - по данным Le Figaro, всего по стране задействовано 29 вертолетов. Тем не менее, как сообщает портал Actu Marseille, в некоторых районах полицейские были вынуждены отступить после нападений "ультражестокой толпы".