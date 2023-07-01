30 июня, 21:00,
обновлено 30 июня, 21:10

В Пулково на борту самолета произошло задымление

Александр Демьянчук/ ТАСС, архив
Аэропорт Пулково
© Александр Демьянчук/ ТАСС, архив

Пассажиров эвакуировали

ТАСС, 1 июля. Задымление в двигателе стало причиной эвакуации пассажиров самолета рейса Санкт-Петербург - Дубай в аэропорту Пулково, сообщили ТАСС в экстренных службах.
"Причиной ЧП стало задымление двигателя без возгорания", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" ТАСС сообщили, что самолет, готовящийся к рейсу Санкт-Петербург - Дубай, был отбуксирован обратно на место стоянки в аэропорту Пулково.

"По технической причине рейс ЕК 176 Санкт-Петербург - Дубай был отбуксирован обратно на место стоянки. Согласно инструкции, вызван спасательно-аварийный расчет. Угрозы жизни и здоровью пассажиров нет, пассажиры высажены в терминал", - сказали в пресс-службе. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
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