В Париже полиция разогнала манифестантов у парламента и на площади Согласия

Участников акции оттеснили на соседние улицы, сообщает газета Liberation

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции разогнали манифестантов на площади Согласия и у здания Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции на противоположном берегу Сены. Об этом сообщает в пятницу вечером газета Liberation.

По ее данным, участников незадекларированной акции оттеснили на соседние улицы, в том числе на торговую улицу Риволи. Однако группы демонстрантов, скандировавшие антиполицейские лозунги и требовавшие "справедливости" для убитого полицейскими на этой неделе 17-летнего водителя, разбились на группы и продолжают перемещаться по центральным районам Парижа. Около сотни человек двинулись в сторону дворца Гарнье (Парижская опера), оставляя на стенах граффити и поджигая урны.