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Стрельба в аэропорту Кишинева

В Молдавии усилили меры безопасности после трагедии в аэропорту Кишинева

Как отметил премьер-министр республики Дорин Речан, мобилизованы государственные институты, повышен уровень тревоги

КИШИНЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии усилили меры безопасности в стране после трагедии в аэропорту Кишинева, заявил премьер республики Дорин Речан.

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"Государственные институты мобилизованы и повысили уровень тревоги. Благодарю полицейских, которые вмешались и обезвредили агрессора", - сказал глава кабмина в ходе брифинга, выразив соболезнования семьям погибших.

Глава пограничной полиции Росиан Василой также сообщил о дополнительных мерах безопасности в аэропорту. Он рассказал в ходе брифинга, что полиция возьмет на себя все расходы по захоронению погибшего при исполнении сотрудника Сергея Мунтяна. Второй погибший - сотрудник службы безопасности аэропорта, отец троих детей, Игорь Чофу.

  

Теги:
МолдавияРечан, ДоринСтрельба в аэропорту Кишинева
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