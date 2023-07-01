Вылет рейса Петербург - Дубай, задержанный из-за задымления, запланировали на 02:00 мск

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс ЕК-176 должна была выполнить авиакомпания Emirates

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Вылет самолета рейса ЕК-176 Санкт-Петербург - Дубай, который поздним вечером в пятницу был отбуксирован обратно на место стоянки из-за задымления, запланирован на 02:00 мск, следует из информации на онлайн-табло аэропорта Пулково.

"Вылет - 02:00", - говорится в строке табло, относящейся к рейсу ЕК-176.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", по технической причине рейс ЕК 176 Санкт-Петербург - Дубай был отбуксирован обратно на место стоянки. Согласно инструкции, на место был вызван спасательно-аварийный расчет. Отмечалось, что угрозы жизни и здоровью пассажиров нет, они были высажены в терминал, аэропорт и авиакомпания принимают все меры для сокращения времени задержки. Как уточнили в пресс-службе управляющей компании аэропорта, на борту самолета было 240 пассажиров, все они были благополучно эвакуированы.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что на место происшествия в Пулково выехали следователи, организована доследственная проверка по факту задымления самолета. В ведомстве добавили, что задымление локализовано, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадали, причина произошедшего устанавливается. Также сообщалось, что Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задымления в самолете иностранной авиакомпании в Пулково.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс ЕК-176 должна была выполнить авиакомпания Emirates.