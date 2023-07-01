В Лионе на фоне грабежей и погромов задержали 38 человек

Уточняется, что 18 граждан задержаны за участие в погромах, остальные 20 - за попытки кражи из разбитых бутиков

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Столкновения с полицией произошли на улицах Лиона, 38 человек задержаны. Об этом сообщает в пятницу вечером газета Le Progrès со ссылкой на данные префектуры департамента Рона.

Уточняется, что 18 человек задержаны за участие в погромах в городе, остальные 20 - за попытки кражи из разбитых бутиков.

Несколько бутиков с одеждой и электроникой, продуктовых магазинов, а также центр приема жалоб были разграблены в Лионе в ходе массовых беспорядков, которые уже четвертую ночь подряд происходят во Франции. Участники беспорядков поджигают мусорные баки и возводят баррикады. Полиция применяла в ответ слезоточивый газ и резиновые снаряды.

В районах Лиона, где наиболее напряженная ситуация, курсируют броневики жандармерии, в небе летает вертолет. В район городской мэрии прибыл полицейский спецназ RAID и BRI. Вспышки насилия продолжаются, по данным на 23:00 мск, группа агрессивно настроенных граждан устроила поджог комиссариата полиции 4-го округа Лиона, горят помещения. Также продолжаются поджоги автомобилей на улицах.