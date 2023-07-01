Задержанный из-за задымления самолет рейса Петербург - Дубай вылетел из Пулково

Он отправился в ОАЭ 1 июля в 04:49 мск

ТАСС, 1 июля. Самолет рейса Петербург - Дубай, задержанный 30 июня из-за задымления, вылетел в субботу в 04:49 мск, следует из информации на онлайн-табло аэропорта Пулково.

"Отправлен в 04:49", - говорится в строке табло.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс ЕК 176 должна была выполнить авиакомпания Emirates. В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщали, что на место происшествия в Пулково выехали следователи, организована доследственная проверка. В ведомстве добавили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадали, причина произошедшего устанавливается. Также проверку организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы", по технической причине рейс ЕК 176 Санкт-Петербург - Дубай был отбуксирован обратно на место стоянки. Согласно инструкции, на место был вызван спасательно-аварийный расчет.