В Якутии действуют 63 лесных пожара на площади почти 40 тыс. га

На тушении задействовали 502 сотрудника лесопожарных формирований, 18 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 и различную спецтехнику

ЯКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Шестьдесят три лесных пожара действуют на территории Якутии по состоянию на утро субботы на площади свыше 39,7 тыс. га. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале оперативного штаба Якутии.

"За сутки в Якутии потушены 11 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 531 га. Всего на утро 1 июля в республике действуют 63 лесных пожара с общей площадью 39 757,4 га", - говорится в сообщении.

Ведется тушение 22 лесных пожаров с общей площадью 5 522,4 га в 10 районах: Алданском (3), Вилюйском (2), Верхнеколымском (1), Мегино-Кангаласском (1), Оймяконском (5), Олекминском (3), Сунтарском (1), Таттинском (1), Усть-Алданском (1), Усть-Майском (4). Также зарегистрирован 1 ландшафтный пожар на площади 458 га.

На тушении лесных пожаров задействовали 502 сотрудника лесопожарных формирований, 18 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 и различную спецтехнику.

Особый противопожарный режим объявлен на территориях Абыйского, Вилюйского, Усть-Алданского, Олекминского, Мирнинского и Эвено-Бытантайского районов. Режим ЧС действует в Усть-Майском районе Якутии.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). Летом 2021 года в Якутии стояла аномально жаркая и сухая погода, на территории региона зарегистрировали 1 696 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 7,9 млн га. В прошлом году число лесных пожаров уменьшилось в три раза, а пройденная огнем площадь - в 14 раз.