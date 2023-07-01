В Приморье задержали подозреваемого в незаконном лишении свободы подростка

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 1 июля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в незаконном лишении свободы 14-летнего сына своего знакомого. Об этом сообщили в субботу в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

"Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 29 июня фигурант приехал к дачному дому в поселке Витязь, чтобы решить финансовые вопросы со своим знакомым. "В это время на улицу вышел 14-летний сын последнего. Подозреваемый стал угрожать несовершеннолетнему предметом похожим на оружие и сопроводил его к бетонному кольцу. На месте он пристегнул руки мальчика строительными хомутами к бетонному кольцу, а сам ушел. В течение двух часов ребенок пытался освободиться, и ему это удалось", - сообщили в СК. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, у подозреваемого с потерпевшим ранее возник имущественный спор. Полицейские установили местонахождение злоумышленника, задержали его и доставили в отдел МВД России "Хасанский" для дальнейшего разбирательства. Отмечается, что в отделе полиции мужчина дал признательные показания.