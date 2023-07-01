Более 100 непривитых животных находятся в хозяйстве в Туве, где подозревают сибирскую язву

На стоянке постоянно проживает шесть человек, среди которых четверо детей

ТАСС, 1 июля. Более 100 невакцинированных животных содержатся на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая республики Тыва, после посещения которой мужчина был госпитализирован с предварительным диагнозом сибирская язва. Об этом сообщили ТАСС в субботу в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу.

"В хозяйстве содержатся 74 головы лошадей, 34 головы крупного рогатого скота (из них 7 молодняка), 2 головы мелкого рогатого скота, 6 собак и 6 кошек. Достоверно установлено, что в хозяйстве животные не подвергались обязательной вакцинации. Причины не проведения обязательных противоэпизоотических мероприятий устанавливаются", - сообщили в управлении.

Уточняется, что на стоянке постоянно проживает шесть человек, среди которых четверо детей. За ними организовано медицинское наблюдение с ежедневным осмотром кожи и ежедневным двукратным измерением температуры. Назначена экстренная профилактика антибактериальными препаратами.

В ведомстве пояснили, что заболевший мужчина гостил на чабанской стоянке друга. У лошади появились судороги, отечность в паховой области и грудной части тела, в результате ее подвергли вынужденному убою без предварительного уведомления ветеринарной службы. Внутренние органы животного употребляли в пищу. Через несколько дней мужчина был госпитализирован с предварительным диагнозом сибирская язва. Прокуратурой Барун-Хемчикского района с привлечением специалистов региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии, здравоохранения проводится проверка по факту госпитализации местного жителя.

"Также было установлено, что хозяин реализовал мясо гражданину проживающего в городе Ак-Довурак без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и без ветеринарных сопроводительных документов. В добровольном порядке владелец мясо передал сотрудникам ветеринарной службы. В результате проведенных мероприятий взяты пробы биологического материала и направлены в лабораторию для установления диагноза на сибирскую язву. Мясо, остатки шкуры, голова и внутренние органы уничтожены методом сжигания. Место проведения забоя и место, где хранилось мясосырье, подвергнуто дезинфекции", - уточнили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу.

Ветеринарной службой Республики Тыва проводится полный комплекс мероприятий, направленный на недопущение распространения заболевания, организована вынужденная вакцинация всего восприимчивого поголовья, а также осуществляется клиническое наблюдение за животными. У остальных животных, находящихся на стоянке, клинических признаков схожих с сибирской язвой не выявлено.

О заболевании

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве много лет.