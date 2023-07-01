В Карелии мужчину осудили за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних

Eму назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 июля. /ТАСС/. Мужчина осужден условно в карельской Сортавале за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом в субботу сообщает в Telegram-канале следственное управление СК РФ по республике.

"В городе Сортавала осужден мужчина за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних. Собранные следователями сортавальского межрайонного следственного отдела СК России по Республике Карелия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия)", - сказано в сообщении.

По данным следственного управления, в 2021 году подсудимый познакомился с несовершеннолетними девочками в интернете, вел с ними переписку на сексуальные темы, а также направлял фотографии интимного характера. Приговором суда ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.