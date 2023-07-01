В Астрахани по факту аферы с маткапиталом на 2,7 млн рублей возбудили дело

В хищении средств подозревают сотрудников кредитных потребительских кооперативов

АСТРАХАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили в Астрахани уголовное дело по факту мошенничества при получении материнского капитала на сумму свыше 2,7 млн рублей. В хищении средств подозревают сотрудников кредитных потребительских кооперативов, сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников кредитных потребительских кооперативов и местных жительниц, подозреваемых в совершении 5 эпизодов преступлений по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в крупном размере). По версии следствия, подозреваемые в составе организованной преступной группы похитили денежные средства материнского капитала на общую сумму более 2,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Подозреваемые, достоверно зная о том, что выплаты по этим сертификатам могут быть направлены только на определенные нужды, вступив в преступный сговор с пятью местными жительницами, обналичивали сертификаты под предлогом мнимого улучшения жилищных условий астраханок. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.