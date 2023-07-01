СБУ заочно предъявила обвинения российскому журналисту Мардану

В спецслужбе заявили, что "ему грозит до восьми лет тюрьмы"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому журналисту Сергею Мардану по трем статьям.

"СБУ предъявила обвинения <...> Сергею Мардану, - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы. - Ему грозит до восьми лет тюрьмы".

Уточняется, что журналисту предъявлены обвинения в публичных призывах к изменению конституционного строя и захвату государственной власти, оправдании действий России на Украине и распространении таких материалов в СМИ, а также в "публичных призывах к геноциду".

В СБУ добавили, что была проведена лингвистическая экспертиза, которая якобы подтвердила факты "преступной деятельности" Мардана.