В Петербурге произошел пожар в ресторане

Из здания эвакуировали 22 человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. В Петербурге произошел пожар в помещениях ресторана, расположенного в жилом доме. Eго тушат по повышенному рангу сложности. Эвакуированы 22 человека, 1 ребенок направлен в медучреждение для осмотра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В жилом доме происходит горение обстановки в помещениях ресторана и в межэтажных перекрытиях на общей площади 25 кв. м. В 10:02 подан дополнительный номер 1-бис. С вышележащих этажей эвакуированы 22 человека. С места пожара в лечебное учреждение отправлен ребенок для осмотра", - говорится в сообщении.

Позже стало известно о локализации возгорания. Ранг пожара понижен до первого номера.

"В жилом доме происходило горение обстановки в помещениях ресторана и в межэтажных перекрытиях на общей площади 25 кв. м. В 10:02 подан дополнительный номер 1-бис. В 11:34 пожар локализован. В 11:34 ранг пожара понижен до № 1", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в доме 30 на 9 линии Васильевского острова поступило в 08:46 мск.

В тушении от МЧС задействованы 5 единиц техники и 25 человек личного состава.

В новость внесены изменения (12:01 мск) - добавлятся информация о локализации