СМИ: в Турции в результате ДТП с автобусом пострадало свыше 30 человек

Он перевозил пассажиров из Бодрума в Эскишехир, сообщило агентство IHA

АНКАРА, 1 июля. /ТАСС/. Не менее 35 человек пострадало в результате ДТП с рейсовым автобусом около города Эскишехир. Об этом сообщило в субботу агентство IHA.

Автобус перевозил пассажиров из курортного Бодрума в Эскишехир. В 15 км от места назначения водитель не справился с управлением, транспортное средство начало вилять на дороге и вылетело с трассы в кювет.

На место происшествия оперативно прибыли полиция и медики. Дорога частично перекрыта. Часть пострадавших получили помощь на месте, некоторых пришлось доставить в больницы Эскишехира. Ведется расследование обстоятельств и причин происшествия.

Тысячи турок в эти выходные возвращаются домой после праздничных дней по случаю Курбан-байрама. С утра субботы на основных междугородных трассах Турции отмечается высокая загруженность. Власти традиционно в этот период усиливают количество дорожных патрулей, стараются различными способами предотвратить аварии и снизить скорость на трассах. Однако во время возвращения населения после праздников в стране традиционно увеличивается число ДТП.